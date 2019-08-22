شكرا لقرائتكم منتخب مصر للريشة يهزم إريتريا 5/0 فى دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن منتخب مصر للريشة الطائرة من الفوز على نظيره منتخب إريتريا بنتيجة 5-0 فى المباراة، التى أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب، حيث تقام منافسات الريشة الطائرة فى مدينة كازابلانكا.

وجاءت النتائج كالتالى: أحمد صالح فى المباراة الأولى بنتيجة 2-0 بواقع أشواط 21/4 و21/3، وفى المباراة الثانية فازت هاديا حسنى بنتيجة 2-0 بواقع أشواط 21/6 و21/10، وفى مباراة الزوجى فازت مصر عن طريق محمد مصطفى وعبدالرحمن عبدالحميد بنتيجة 2-0 بواقع أشواط 21/8 و21/8.

وفى زوجى السيدات فاز مصر عن طريق جنا مكاوى ونور يسرى بنتيجة 2-0 بواقع أشواط 21/4 و21/16 والزوجى المختلط فازت مصر عن طريق أدهم حاتم وضحى هانى بنتيجة 2-0 بواقع أشواط 21/5 و21/8 لتكون نتيجة المباراة النهائية 5-0 لصالح منتخبنا.

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ومن المقرر أن يخوض منتخب الريشة الطائرة ثانى المباريات يوم السبت القادم أمام جنوب أفريقيا.