شكرا لقرائتكم الأهلي ضد نادي اطلع برة.. الأحمر إجازة 4 أيام بعد إياب دور الـ64 الإفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف على منح اللاعبين أجازة 4 أيام عقب الانتهاء من مباراة الأهلي ضد نادي اطلع برة والمقرر لها غدا الجمعة في السابعة مساء.

الأهلي ضد نادي اطلع برة.. الجهاز الفني استثناء من الإجازة



الأهلي ضد نادي اطلع برة.. ويحصل لاعبو الأهلي على أازة عقب مباراة اطلع برة فيما عدا أعضاء الجهاز الفني، والذين سيعقدون اجتماعات مكثفة من أجل إعداد تقرير وافي عن ظروف الفريق وحالة اللاعبين لتقديمها إلى الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى المهمة خلفا لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته من منصبه.

الأهلي ضد نادي اطلع برة.. منفذ لبيع تذاكر المباراة باستاد الإسكندرية



الأهلي ضد نادي اطلع برة.. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قال إنه تم فتح منفذ لبيع تذاكر مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان باستاد الإسكندرية بداية من اليوم الأربعاء على أن تستمر عملية البيع حتى غدا الخميس، وذلك تيسيرًا على جماهير الأهلي التى لم تتمكن من الحجز على النظام الإلكترونى.

وأضاف أن تذاكر الدرجة الموحدة موجودة حاليًا في منفذ بيع التذاكر في ستاد الإسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في اياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر اقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بعد أن حقق الفوز في جولة الذهاب برباعية نظيفة.

Advertisements

الأهلي ضد نادي اطلع برة.. بروس مرشح لخلافة لاسارتي

الأهلي ضد نادي اطلع برة.. اقتحم البلجيكى هوجو بروس المدير الفنى السابق لمنتخب الكاميرون، دائرة المُرشحين لتدريب فريق الأهلى خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى.

كان الأهلى قد أقال المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى على خلفية الخروج من كأس مصر بالخسارة من بيراميدز السبت الماضى، ويبحث محمود الخطيب رئيس النادى هذا الملف مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى التى يترأسها طه إسماعيل وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو.

وطرح أحد وكلاء اللاعبين اسم المدرب البلجيكى هوجو بروس على الإدارة الحمراء خاصة وأن المدير الفنى السابق للكاميرون له خبرة طويلة فى القارة السمراء وهى أحد المواصفات التى قد تُرشح كفة مدرب على حساب أخر خلال عملية التصفية النهائية.

جدير بالذكر أن بروس قاد منتخب الكاميرون للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2017 على حساب منتخب مصر، فى نهائى البطولة التى أقيمت فى الجابون.