شكرا لقرائتكم ميتشو يحدد تشكيل الزمالك ضد ديكاداها بالفيديوهات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد ديكاداها يعكف الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد لنادي الزمالك، على دراسة لاعبى الفريق الأبيض، خلال الوقت الحالي، قبل قيادة أولي مبارياته بشكل رسمي، أمام ديكاداها الصومالي، السبت المقبل فى إياب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا. Advertisements

وقام ميتشو بمشاهدة العديد من التسجيلات لمباريات سابقة لفريق الزمالك، بهدف التعرف على إمكانيات اللاعبين القدامي المتواجدين ضمن الفريق الأول منذ الموسم الماضي، بهدف التعرف على إمكانيات كل لاعب.



ميتشو يشاهد مباراة الذهاب بين الزمالك وديكاداها وقام ميتشو بمشاهد مباراة الزمالك ضد ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز المارد الأبيض بسباعية نظيفة، وشهدت مشاركة العديد من الصفقات الجديدة، حيث يسعى المدرب الصربي لمعرفة إمكانيات كافة اللاعبين سواء القدامي أو الجدد.



الفيديو يحسم تشكيل الزمالك ضد ديكاداها وبناءا على الفيديوهات التى شاهدها الصربي ميتشو، سيقوم المدرب الصربي، بتحديد تشكيل الزمالك فى مباراة ديكاداها الصومالي المقرر لها السبت المقبل، بملعب برج العرب، حيث يدرس الخواجة منح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة للتواجدة فى تشكيلة اللقاء. وبناءا على الفيديوهات التى شاهدها الصربي ميتشو، سيقوم المدرب الصربي، بتحديد تشكيل الزمالك فى مباراة ديكاداها الصومالي المقرر لها السبت المقبل، بملعب برج العرب، حيث يدرس الخواجة منح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة للتواجدة فى تشكيلة اللقاء.