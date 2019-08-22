ميتشو يحدد تشكيل الزمالك ضد ديكاداها بالفيديوهات...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد ديكاداها
يعكف الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد لنادي الزمالك، على دراسة لاعبى الفريق الأبيض، خلال الوقت الحالي، قبل قيادة أولي مبارياته بشكل رسمي، أمام ديكاداها الصومالي، السبت المقبل فى إياب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.
وقام ميتشو بمشاهدة العديد من التسجيلات لمباريات سابقة لفريق الزمالك، بهدف التعرف على إمكانيات اللاعبين القدامي المتواجدين ضمن الفريق الأول منذ الموسم الماضي، بهدف التعرف على إمكانيات كل لاعب.
ميتشو يشاهد مباراة الذهاب بين الزمالك وديكاداهاوقام ميتشو بمشاهد مباراة الزمالك ضد ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز المارد الأبيض بسباعية نظيفة، وشهدت مشاركة العديد من الصفقات الجديدة، حيث يسعى المدرب الصربي لمعرفة إمكانيات كافة اللاعبين سواء القدامي أو الجدد.
الفيديو يحسم تشكيل الزمالك ضد ديكاداهاوبناءا على الفيديوهات التى شاهدها الصربي ميتشو، سيقوم المدرب الصربي، بتحديد تشكيل الزمالك فى مباراة ديكاداها الصومالي المقرر لها السبت المقبل، بملعب برج العرب، حيث يدرس الخواجة منح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة للتواجدة فى تشكيلة اللقاء.
موعد مباراة الزمالك وديكاداهاوتقام مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت المقبل على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
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