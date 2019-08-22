شكرا لقرائتكم ميتشو يفرض سيطرته داخل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، سيطرته داخل القلعة البيضاء، بعدما كشفت كواليس الأيام الأولي للخواجة داخل النادي على رفضه تقديم أى تنازلات فيما يخص مطالبه سواء المادية أو الفنية.

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ميتشو يتمسك بشروطه



ومنذ بدء مفاوضات مسئولي الزمالك، مع ميتشو تمسك المدرب الصربي بكافة طلباته المالية حيث كان هناك خلاف فى البداية على 300 ألف دولار، لكن المدير الفني رفض التنازل نهائيا حتى وافق النادي الأبيض على طلباته خاصة بعدما قام بفسخ تعاقده مع نادي أورلاندو الجنوب أفريقي، لرغبته فى تدريب القلعة البيضاء وهو ما زاد من تمسك مسئولي ميت عقبة بضرورة التعاقد معه.

ميتشو يشترط وجود معاونيه الأجانب



ولم تتوقف شروط ميتشو على تدريب الزمالك، عند المطالب المادية فقط، حيث تمسك المدرب الصربي، باختيار جهازه المعاون وضرورة وجود 3 مدربين ضمن جهازه فى منصب المدرب ومدرب الحراس ومحلل الأداء، وبعد سلسلة من المفاوضات وافق النادي الأبيض على مطالب الخواجة، رغم وجود محاولات لإقناع الخواجة بالاكتفاء بوجود ثنائي معاون له فقط من الأجانب لكن تمسك المدرب بطلباته دفع مسئولو القلعة البيضاء للموافقة، فى ظل القناعة الكاملة بإمكانياته الفنية وقدرته على قيادة الفريق لمنصات التتويج خلال الموسم الكروي الجديد.