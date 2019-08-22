شكرا لقرائتكم ديسابر: بيراميدز لم يتأهل.. ومواجهة الكونغو صعبة وعلينا الحذر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب سباستيان ديسابر المدير الفنى لنادى بيراميدز، عن ثقته فى قدرة فريقه على التأهل لدور الـ32 فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، محذراً فى الوقت ذاته من مفاجآت لقاء الإياب.

وكان بيراميدز تغلب على إيتوال دى كونجو الكونغولى بنتيجة 4 – 1 فى مباراة الذهاب التى جمعتهما بملعب "الدفاع الجوي"، فيما تقام مباراة الإياب الاحد المقبل.

وأكد سباستيان ديسابر فى تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، "حققنا نتيجة جيدة فى القاهرة، لكننا لم نفز بشئ بعد، مازالت هناك 90 دقيقة لنلعبها فى الكونغو ويجب علينا الحذر بشدة، ارتكبنا بعض الأخطاء فى مباراة الذهاب لكن فى المجمل أنا راض عن الطريقة التى لعبنا بها، وسنحاول حل مشكلاتنا".

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وقال المدير الفنى لنادى بيراميدز، "سأبذل أفضل ما لدى لأنقل هذه الخبرة للاعبين. استحقينا الفوز بنتيجة أكبر فى مباراة الذهاب، لكننى أعتقد أن فريقى مازال يفتقد الخبرة القارية. مع الوقت ستصبح الأمور أفضل كثيراً".

جدير بالذكر أن الفائز بمجموع مباراتى الذهاب والاياب بين بيراميدز وإيتوال الكونغولى سيلتقى مع شباب بلوزداد الجزائرى أو القطن التشادى فى دور الـ 32.