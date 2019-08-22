شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى الجديد .. الأوروجويانى خورخى دا سيلفا مرشح لتدريب الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الأورجويانى خورخى دا سيلفا دائرة المدربين الأجانب المرشحين لتولى القيادة الفنية للأهلي، خلفا لمواطنه مارتن لاسارتى، والذى تمت إقالته عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف وتوديع بطولة كأس مصر.

ويملك خورخى دا سيلفا سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له تدريب منتخب الأورجواى للشباب فى الفترة من 2000 إلى 2004 ومساعد للمنتخب الأول فى الفترة من 2001 إلى 2003 ومدربا لنادى ديفينسور سبورتن فى الفترة من 2007 إلى 2009 وحقق معه بطولة التورنو ابتشورا، وكذلك فاز بالدورى المحلى بالاورجواى فى 2008 مع دفينسور سبورتنج، وفاز ببطولة ( التورنو كلسورا ) الاورجواى عام 2009.

وعمل فى المنطقة العربية مدربا لفريق النصر السعودى فى الفترة من 2009 إلى 2010، ثم نادى جودوى كروز الارچنتينى فى الفترة من 2010 إلى 2011 ثم نادى بانفيلد الأرجنتينى عام 2012، وبعدها نادى بينارول الأوروجويانى وفاز معه ببطولة الدورى الاورجويانى.

وعاد دا سيلفا للعمل فى المنطقة العربية من بوابة بنى ياس الإماراتى فى الفترة من 2013 إلى 2014، ثم العودة إلى النصر السعودى 2014 / 2015، ومن بعدها العودة إلى نادى بنيارول الأورجوايانى عام 2016 ثم نادى أمريكا كالى الكولومبى موسم 2017 / 2018، وأخيرا العودة إلى نادى ديفينسور سبورتن الأوروجوايانى موسم 2018 / 2019.