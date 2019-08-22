شكرا لقرائتكم بطل فضيحة سداسية غانا.. ضياء السيد يرشح برادلى لتدريب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب ضياء السيد المدير الفنى السابق لمنتخب مصر للشباب، مسئولى الأهلى بتعيين الأمريكى بوب برادلى المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى الأول، لتولى القيادة الفنية للمارد الأحمر فى الموسم الجديد. ويبحث الأهلى عن خليفة للأوروجوانى مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف وتوديع بطولة كأس مصر. Advertisements قال ضياء السيد فى تصريحات إذاعية:"لاعبو الأهلى بحاجة لتطوير أدائهم لأنهم لم يتطورا منذ فترة طويلة، وبرادلى هو الأنسب للمهمة فى الفترة الحالية". أردف أن أداء الثلاثى حسين الشحات وأداء رمضان صبحى وجيرالدو سيتطور فى حالة قدوم مدير فنى جديد بحجم برادلى، لأنهم يمتلكون القدرات عالية وبحاجة لإخراجها مع الأهلى. يذكر أن برادلى قاد منتخب مصر من قبل وكان يتواجد على رأس القيادة الفنية فى المباراة التى خسرها الفراعنة من غانا بنتيجة 6 / 1 والمعروفة بفضيحة كوماسى فى تصفيات كأس العالم 2014.

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