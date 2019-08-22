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ثروت سويلم يدعم أندية القسم الثانى والثالث والرابع بمبالغ مالية...

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جدة - عمرو شويل دعم ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم المصري، أندية القسم الثاني بمبلغ  50 ألف جنيه لكل نادٍ، وذلك استعدادا للموسم الكروى الجديد المقرر انطلاقه فى أول أكتوبر المقبل.

 

وصرف "سويلم" 25 ألف جنيه لكل نادى بالقسم الثالث، و10 آلاف جنيه لأندية القسم الرابع.

 

كان اتحاد الكرة أعلن زيادة عدد الأندية المشاركة فى دورى الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقا بدلا من 36، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الثلاث 16 فريقا بدلا من 12، كما كان محددا سابقا

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