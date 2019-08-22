شكرا لقرائتكم ثروت سويلم يدعم أندية القسم الثانى والثالث والرابع بمبالغ مالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصرف "سويلم" 25 ألف جنيه لكل نادى بالقسم الثالث، و10 آلاف جنيه لأندية القسم الرابع.
كان اتحاد الكرة أعلن زيادة عدد الأندية المشاركة فى دورى الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقا بدلا من 36، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الثلاث 16 فريقا بدلا من 12، كما كان محددا سابقا
كانت هذه تفاصيل خبر ثروت سويلم يدعم أندية القسم الثانى والثالث والرابع بمبالغ مالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.