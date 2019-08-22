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جهاد جريشة يدير مباراة العهد واتحاد جدة فى البطولة العربية...

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جدة - عمرو شويل استقرت لجنه حكام الإتحاد العربي، على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، لإدارة مباراة دور الـ32 بين العهد اللبناني واتحاد جدة السعودى، والتي سوف تقام ببيروت يوم 31 أغسطس الجارى.

 

ويعاون جريشة فى اللقاء تحسين أبو السادات مساعد أول، ومحمد عبد الله من السودان مساعد ثان، ومحمد معروف حكم رابع.

 

كان جهاد جريشة أدار مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة فى كأس مصر، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف ليودع الأهلى البطولة من دور الـ16.

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