شكرا لقرائتكم جهاد جريشة يدير مباراة العهد واتحاد جدة فى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعاون جريشة فى اللقاء تحسين أبو السادات مساعد أول، ومحمد عبد الله من السودان مساعد ثان، ومحمد معروف حكم رابع.
كان جهاد جريشة أدار مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة فى كأس مصر، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف ليودع الأهلى البطولة من دور الـ16.
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