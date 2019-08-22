شكرا لقرائتكم رسميا.. نهائى كأس مصر 5 سبتمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بالتنسيق مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن نهائى كأس مصر سيكون 5 سبتمبر المقبل.

واتفق عامر حسين وشوقى غريب بعد مشاورات بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة، على إقامة مباراة نهائى الكأس يوم 5 سبتمبر خاصة وأن المنتخب الأولمبى سيواجه السعودية وديا يومىّ 7 و10 من نفس الشهر، بحيث ينضم لاعبو المنتخب الأولمبى فى الفريقين طرفىّ نهائى الكأس إلى المعسكر عقب المباراة النهائية.

واعتمد اتحاد الكرة برنامج إعداد المنتخب الأولمبى لشهر سبتمبر المقبل خلال الاجتماع الذى عقده ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد مع شوقى غريب المدير الفنى للفريق.. وصرح أسامة إسماعيل مدير الإعلام بالاتحاد أن المنتخب الأولمبى سوف يواجه نظيره السعودى يومى 7 و10 سبتمبر فى مباراتين تم اعتمادهما دوليا وتقاما داخل مصر، ويتم المفاضلة حاليا فى إقامة كل منها خارج القاهرة بين ستادات الإسماعيلية والسويس والإسكندرية.

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ومن المقرر أن يصل القاهرة يوم 5 سبتمبر المنتخب السعودى بكامل صفوفه بعد أن تأهل لنهائيات قارة آسيا المؤهلة للدورة الأولمبية طوكيو 2020، فيما يعلن الجهاز الفنى للمنتخب المصرى قائمة لاعبيه نهاية أغسطس الجارى لخوض المعسكر المقبل الذى ينطلق أول سبتمبر ويستمر حتى موعد المباراة الثانية.

يذكر أن معسكر المنتخب الأولمبى المصرى يأتى فى إطار برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تنظمها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل وتعد فى الوقت نفسه المؤهلة للدورة الأولمبية.