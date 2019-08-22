دورتموند لمواصلة انطلاقته القوية في البوندسليغا

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يسعى بوروسيا دورتموند وصيف الموسم الماضي والساعي بقوة الى مزاحمة بايرن ميونيخ حامل اللقب، الى مواصلة انطلاقته القوية في بطولة ألمانيا لكرة القدم عندما يحل ضيفا على كولن العائد الى مصاف الدرجة الأولى في المرحلة الثانية التي تنطلق الجمعة.

وضرب دورتموند بقوة في الجولة الأولى عندما سحق ضيفه اوغسبورغ 5-1 ليعلن عن نواياه بوضوح.

وكان مدربه السويسري لوسيان فافر أعلن عشية انطلاق الدوري بأن بايرن ميونيخ يبقى المرشح الأبرز للظفر باللقب لكن فريقه بات أكثر جاهزية لمنافسة البافاري من الموسم الماضي عندما تقدم عليه بفارق 9 نقاط في كانون الاول/ديسمبر الماضي، قبل ان ينهار في الأمتار الأخيرة ويسمح لبايرن بتخطيه في طريقه لإحراز اللقب السابع تواليا في انجاز غير مسبوق في تاريخ البوندسليغا الذي انطلق عام 1963.

ويملك فريق منطقة الرور الصناعية مروحة هجومية رائعة مؤلفة من المخضرم ماركو رويس والاسباني باكو الكاسر والانكليزي جايدون سانشو بالاضافة الى الجناح يوليان براندت القادم حديثا من باير ليفركوزن.

واعتبر لاعب الوسط البلجيكي اكسل فيتسل بان فريقه اكثر جاهزية هذا الموسم بقوله "الجميع يعمل لصالح الفريق. في المباراة الاولى رأيت باكو الكاسر يعود الى مركز الظهير الايمن لاستخلاص الكرة من المنافس وهذا أمر جيد".

وتابع "عندما نتكلم عن الدفاع فالأمر لا يتعلق بالمدافعين بل يتعين على المهاجمين القيام بدورهم من هذه الناحية. أعتقد اننا أفضل من هذه الناحية مقارنة مع الموسم الماضي".

اما مدربه فافر فاعرب عن قدرة فريقه في تطوير مستواه بقوله "نريد ان نطور مستوانا كل يوم. ما هو مهم بالنسبة الي هو ان يرتقي اللاعبون بمستوياتهم من الناحية الفردية والجماعية".

وتابع "ثمة بعض النواحي يمكن تحسنيها وسنعمل على هذا الامر خلال الحصص التدريبية".

-معمودية النار لكوتينيو؟-

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في المقابل، يسعى بايرن ميونيخ الى تعويض خيبة أمله جراء سقوطه في فخ التعادل 2-2 على ملعبه ضد هرتا برلين في مستهل حملة الدفاع عن لقبه عندما يحل ضيفا على شالكه.

وعلى الرغم من التعادل، فقد أعرب مدرب بايرن ميونيخ الكرواتي نيكو كوفاتش عن رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه مشيرا الى ان هرتا برلين كان محظوظا في الخروج بنقطة من معقل "اليانز ارينا".

ومن المتوقع ان يشرك كوفاتش البرازيلي فيليبي كوتينيو المنتقل اليه الاسبوع الماضي على سبيل الاعارة من برشلونة.

وهنأ كارل هاينتس رومينيغيه الرئيس التنفيذي لبطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة فريقه على اتمام الصفقة بالقول "نشكر برشلونة لقبوله عرض الانتقال. مع فيليبي، يصل الى بايرن لاعب سيدعم خياراتنا الهجومية بفضل ابداعه واسلوبه التقني".

ووصف كوتينيو انتقاله الى بافاريا بالمحطة الجديدة في مسيرته بقوله "بالنسبة لي، يمثل هذا الانتقال تحديا جديدا في بلد جديد مع أحد أبرز الاندية الاوروبية. أنا متشوق لرؤية ذلك، وعلى غرار بايرن املك طموحات كبيرة".

ولم يتمكن كوتينيو من فرض نفسه اساسيا في صفوف الفريق الكاتالوني بعد انتقاله اليه في موسم الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير عام 2018 علما بانه اسمه كان مطروحا كأحد خيارات المبادلة مع مواطنه نيمار المرشح للعودة الى صفوف فريقه السابق برشلونة من باريس سان جرمان الفرنسي.

وأغلب الظن ان الخاسر الأكبر في صفوف بايرن ميونيخ مع قدوم كوتينيو هو توماس مولر الذي تراجع مستواه كثيرا في الموسمين الماضيين حتى انه خسر مركزه في صفوف المنتخب حيث استبعده المدرب يواكيم لوف نهائيا عن المانشافت.

وفي المباريات الأخرى السبت، يلتقي هوفنهايم مع فيردر بريمن، ماينتس مع بوروسيا مونشنغلادباخ، أوغسبورغ مع يونيون برلين، بادربورن مع فرايبورغ، فورتونا دوسلدورف مع باير ليفركوزن، في حين تختتم المرحلة الأحد بلقاءي لايبزيغ مع اينتراخت فرانكفورت وهرتا برلين مع فولفسبورغ.