الزمالك يعد حامد وعلاء وجمعة بترضية خلال الأيام المقبلة

ينوي نادى الزمالك تعديل عقود كلا من ثلاثى الفريق محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة، حيث قام رئيس النادي مرتضى منصور بإبلاغهم بعقد جلسة معهم خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الترضية التي وعدهم بها المجلس، وذلك من أجل منعهم من الرحيل أو التفكير بالعروض التي يتلقونها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية التي تنتهى بنهاية أغسطس.

يذكر أنه كان من المقرر أن يتم تجديد العقود عقب اجازة عيد الأضحى المبارك، ولكن تم التأجيل للانشغال في ملف المدير الفني الجديد، ولكنه سيتم الانتهاء من تلك الجلسة قريبا، خاصة وانه تم التعاقد مع مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” ليصبح مديرًا فنيًا للفريق الأبيض.