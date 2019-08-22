“معلول” يعود من تونس ويغيب عن مواجهة الأهلي و”اطلع برا”

تنتهي اليوم الخميس اجازة اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، حيث أن اللاعب استغل فتر الإجازة ليقضيها وسط عائلته والاطمئنان على نجله في مسقط رأسه تونس، وقد استطاع معلول الحصول على فترة الاجازة عقب عقب انتهاء مباراة بيراميدز في كأس مصر.

وقد شهدت قائمة تشكيل الأهلي لمواجهه أطلع برة بطل جنوب السودان بقيادة كابتن محمد يوسف على استبعاد معلول، وهذا اللقاء المقرر إقامته غدا الجمعة مساءا، في تمام الساعة التاسعة مساءا على استاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن مباريات إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوز الأهلي ذهاباً برباعية نظيفة.

وبات الأهلى يقترب وبقوة من التأهل لدور الـ32 لدوري الأبطال، عقب ما حققه من فوز على بطل جنوب السودان بلقاء الذهاب بأربعة أهداف نظيفة.