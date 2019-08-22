الزمالك يتخذ خطوة جديدة مع بوطيب للتخلص من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
وافقت إدارة الزمالك على سفر الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبيبة بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.
وأفاد مراسل الخليج 365 نادي الزمالك، أن بوطيب سيتوجه لفرنسا خلال الفترة المقبلة من أجل العلاج في الركبة والتي أبعدته عن المشاركة في مباريات الفريق مؤخرًا.
وفي سياق متصل، يتوجه مصطفى فتحي صانع ألعاب فريق الزمالك إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحص طبي في الفترة المقبلة.
وكان لاعب الزمالك خضع لعملية جراحية في الركبة مما أبعدته عن المشاركة خلال مباريات الموسم الماضي.
جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه غدًا الجمعة فريق ديكيداها أف سي ضمن إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث كان لقاء الذهاب انتهى لصالح الأبيض بنتيجة كاسحة استقرت عند سبعة أهداف دون رد.
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