تقرير.. صراع صفقات القدم بين الأهلي والزمالك ينتقل للسلة واليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

على خطى سوق الانتقالات الصيفية في كرة القدم سارت إدارتي الأهلي والزمالك على نفس الأسلوب في كرة السلة واليد لتدعيم صفوفهما.

الموسم الماضي شهد تفوق فريقي الزمالك في السلة واليد حيث حصل الفريق الأبيض على بطولة الدوري في السلة بعد غياب دام 12 عامًا.

وفي كرة اليد نجح فريق الزمالك في فرض كلمته الأولى سواء محليًا أو قاريًا بعد الفوز بلقب السوبر وبطولة أفريقيا للأندية بجانب الحصول على لقب الدوري.

الصفقة الأغلى

صراع الصفقات اشتعل خلال هذا الصيف بين فريقي السلة بالأهلي والزمالك حيث سيطر إيهاب أمين على اهتمامات القطبين.

الأهلي أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تعاقده مع لاعب سبورتنج في صفقة قدرت بما يقرب من 3 ملايين جنيه لتصف بالأغلى في تاريخ الانتقالات بالسلة.

اللاعب الذي نشط في صفوف فريق سبورتنج كان لديه تجربة في دوري الجامعات الأمريكية، حيث شهدت الآونة الأخيرة صراعًا بين الأهلي والزمالك على ضم اللاعب إلا أن لاعب الفريق السكندري اختار الانتقال للأحمر رغم العرض المالي المغري الذي تلقاه من صفوف القلعة البيضاء.

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ليس إيهاب أمين الوحيد الذي حاول الزمالك خطفه من الأهلي إلا أن أحمد إسماعيل العائد من احتراف في دوري الجامعات الأمريكية حاولت إدارة القلعة البيضاء أن تحصل على خدماته في الصيف الحالي.

ورغم إعلان الأهلي عن نجاحه في الحصول على خدمات أحمد إسماعيل إلا أن إدارة الزمالك قدمت طلبًا لاتحاد السلة تتطلب من خلالها عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق الأحمر وقيده مع الأبيض نظرًا للعبه في صفوف الفريق لما يقرب من ستة مواسم بحسب ما أعلن عنه طارق السعيد مدير فريق السلة بالزمالك في تصريحات تليفزيونية.

اتحاد السلة حسم الأزمة لتقرر أحقية الأهلي في قيد اللاعب نظرًا بأنه حر ولا يمتلك أي عقد مما يسمح له بالتوقيع لأي ناد.

ورغم تفوق الأهلي في حسم صفقتي إيهاب أمين وأحمد إسماعيل إلا أن إدارة الزمالك نجحت في الرد بتدعيم صفوفها بالتعاقد مع الثنائي كريم دهشان ومصطفى مشعل ثنائي الأهلي في صفقة انتقال حر.

- صراع على موهبة الشمس

رغم تفوق الأهلي نسبيًا على الزمالك في صفقات السلة إلا أن إدارة القلعة البيضاء كانت لديها الكلمة العليا في اليد من خلال التعاقد مع نجم فريق الشمس ولاعب المنتخب المصري المتوج بكأس العالم تحت 19 عامًا حسن وليد قداح.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء عن نجاح إدارة ناديه في الحصول على خدمات اللاعب الشاب بعد صراع مع الأهلي في ظل المستوى الذي ظهر عليه اللاعب في بطولة العالم والتي أقيمت مؤخرًا بمقدونيا بعدما نال جائزة هداف البطولة بـ51 هدفًا.

صفقات فريق اليد تواصلت لدعم الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام بالسعودية من خلال الحصول على ثنائي خدمات الأهلي مصطفى خليل وأحمد حسام في صفقة انتقال حر.