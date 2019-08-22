قرر اتحاد الكرة، صرف مبالغ مالية لأندية الأقسام المختلفة من الثاني للرابع دعما لهم قبل بدء الموسم الجديد. لهم قبل بدء الموسم الجديد. ويصرف اتحاد الكرة 50 الف جنسه لكل ناد بالقسم الثاني و25 الف لكل ناد بالقسم الثالث و10 الاف لكل ناد بالقسم الرابع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يصرف مبالغ مالية لأندية الأقسام المختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.