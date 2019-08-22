اتحاد الكرة يصرف مبالغ مالية لأندية الأقسام المختلفة

قرر اتحاد الكرة، صرف مبالغ مالية لأندية الأقسام المختلفة من الثاني للرابع دعمالهم قبل بدء الموسم الجديد.
ويصرف اتحاد الكرة 50 الف جنسه لكل ناد بالقسم الثاني و25 الف لكل ناد بالقسم الثالث و10 الاف لكل ناد بالقسم الرابع.
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