وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة العالم لناشئي الطائرة بتونس

شهد مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيدة سنية بن شيخة وزيرة شئون الشباب و الرياضة التونسية، وعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب والأفارقة وبحضور رئيس الاتحاد التونسي لكرة الطائرة فراس الفالح حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة ناشئين تحت ١٩سنة، وذلك بالصالة المغطاة برادس، وتقام البطولة خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا.
يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة والتي ضمت كلا من اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.
جاء ذلك على هامش زيارةالدكتور أشرف صبحي لدولة تونس لحضور منتدى الشباب في المنطقة العربية في نسخته الثانية والذي يقام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أغسطس الجاري.
قد قام صبحي اليوم بزيارة لبعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت ١٩ سنة بتونس، وذلك بعد انتهاء مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيرة الألماني والتي انتهت بفوز مصر بنتيجة ٣/٢.
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