وزير الرياضة يزور بعثة منتخب الطائرة تحت ١٩ سنة بتونس

قام مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة خاصة لمنتخب مصر المشارك في بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت ١٩ سنة، والمقامة بالجمهورية التونسية. أعرب صبحي عن سعادته بفوز منتخب مصر على المنتخب الألماني بطل أوروبا في الكرة الطائرة بنتيجة ٣/٢، مشيدا بالأداء الرجولي طوال أشواط المباراة. على المنتخب الألماني بطل أوروبا في الكرة الطائرة بنتيجة ٣/٢، مشيدا بالأداء الرجولي طوال أشواط المباراة. طالب صبحي لاعبي المنتخب المصري ببذل مزيد من الجهد لمواصلة الانتصارات والوصول إلى الأدوار النهائية في البطولة وتحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل الانتصارات والوصول إلى الأدوار النهائية في البطولة وتحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل الرياضة المصرية. جاء ذلك على هامش وجود الدكتور أشرف صبحي بالجمهورية التونسية لحضور منتدى الشباب في المنطقة العربية في نسخته الثانية والذي يقام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أغسطس الجاري.

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