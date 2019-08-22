عصام الحضري على أعتاب تدريب حراس منتخب مصر

علمت "الوفد"، أن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب السابق، اقترب بقوة من تولي منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة في الجهاز الفني الجديد. الجهاز الفني الجديد. رفض الحضري التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي من أجل العمل في منتخب مصر مع الجهاز الفني المقبل. من أجل العمل في منتخب مصر مع الجهاز الفني المقبل. من المنتظر أن تعلن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة التشكيل الجديد للجهاز الفني خلال الأسبوع المقبل.

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