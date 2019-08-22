مُحدث | جميع صفقات الرجاء البيضاوي في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الموضوع جميع صفقات الفريق الأول لنادي الرجاء البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون” الذي حاز على ثقة الإدارة الخضراء بعد اقتحامه صراع المنافسة على لقب البطولة المغربية في الردهات الأخيرة من الموسم الماضي أمام الوداد البيضاوي.
الرجاء الملقب بـ “العالمي” افتتح صيفه باستعادة نجمه المخضرم “محسن متولي” من الدوري القطري، لكنه في نفس التوقيت قرر التفريط في هداف الدوري المحلي الموسم الماضي “محسن ياجور” للفريق حديث العهد في الدوري السعودي للمحترفين “ضمك” بسبب الإغراء المادي.
وركزت إدارة نادي الرجاء على الاحتفاظ بالمقابل المادي الذي كسبته جراء بيع ياجور لنادي ضمك، عن طريق التعاقد مع المهاجم الكونجولي “مالانجو” دون مقابل بعد انتهاء عقده مع عملاق الكونجو كينشاسا تي بي مازيمبي.
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كما نجح باتريس كارتيرون في استعارة مهاجم الزمالك المصري “حميد أحداد” حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء.
موقع الخليج 365 يستعرض معكم جميع الصفقات التي أجرتها إدارة الرجاء هذا الصيف مع تفاصيل كل صفقة، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة الخضراء خلال الميركاتو الصيفي 2019.
الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط الجرين إيجلز في سوق الانتقالات الصيفية، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق.
- ملحوظة: الموضوع لا يضم المفاوضات بل الصفقات التي تمت بشكل رسمي فقط.
صفقات الرجاء في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
قادم من
|
تفاصيل الصفقة
|
فابريس نجوما – إرتكاز – 25 عامًا
|
الكونجو الديمقراطية (كينشاسا)
|
فيتا كلوب – الكونجو الديمقراطية
|
268 ألف دولار – عقد مدته 3 سنوات
|
حميد أحداد – مهاجم متأخر – 24 عامًا
|
المغرب
|
الزمالك – مصر
|
إعارة حتى يونيه 2020 بمبلغ 250 ألف دولار مع خيار الشراء بحوالي 550 ألف دولار
|
عمر العرجون – وسط دفاع وظهير وجناح أيمن – 23 عامًا
|
المغرب
|
اتحاد طنجة – المغرب
|
170 ألف دولار – عقد مدته 3 سنوات
|
بن مالانجو – قلب هجوم – 25 عامًا
|
الكونجو الديمقراطية (كينشاسا)
|
تي بي مازيمبي – الكونجو الديمقراطية
|
انتقال حر – عقد مدته 3 سنوات
|
محسن متولي – جناح أيمن وصانع ألعاب – 33 عامًا
|
المغرب
|
الأهلي – قطر
|
انتقال حر – عقد مدته سنة واحدة
|
ساليف كوليبالي – قلب دفاع – 31 عامًا
|
مالي
|
–
|
انتقال مجاني – عقد مدته سنة واحدة
|
نبيل جعدي – جناح أيمن – 23 عامًا
|
المغرب / بلجيكا
|
دينامو بوخارست – رومانيا
|
انتقال حر
|
حسن بوعين – جناح أيمن – 20 عامًا
|
المغرب
|
المغرب الفاسي – المغرب
|
عودة من الإعارة
الراحلون عن الرجاء في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
رحل إلى
|
تفاصيل الصفقة
|
محمد أيمن سديل – قلب دفاع وظهير أيسر – 25 عامًا
|
المغرب
|
اتحاد طنجة – المغرب
|
انتقال حر
|
محسن ياجور – قلب هجوم – 34 عامًا
|
المغرب
|
ضمك – السعودية
|
375 ألف يورو
|
صلاح الدين باهي – وسط دفاع – 25 عامًا
|
المغرب
|
الجيش الملكي – المغرب
|
انتقال حر
|
شيكيتو ليما مابيدي – إرتكاز – 26 عامًا
|
الكونجو الديمقراطية (كينشاسا)
|
دون فريق
|
انتهاء العقد
|
زكريا حدراف – جناح أيسر – 29 عامًا
|
المغرب
|
ضمك – السعودية
|
ما بين 750 إلى 900 ألف يورو
|
محمد أولحاج – قلب دفاع ووسط دفاع – 31 عامًا
|
المغرب
|
دون فريق
|
انتهاء العقد
|
إبراهيما نياسي – وسط دفاع – 31 عامًا
|
السنغال
|
دون فريق
|
انتهاء العقد
|
محمد شنوف – حارس مرمى – 24 عامًا
|
المغرب
|
دون فريق
|
انتهاء العقد
|
سيف الدين بازا – إرتكاز متقدم وجناح – 26 عامًا
|
المغرب / إسبانيا
|
دون فريق
|
انتهاء العقد
|
محمد شعبان – قلب هجوم – 21 عامًا
|
أوغندا
|
دون فريق
|
انتهاء العقد
|
سند مسعود الورفلي – قلب دفاع – 27 عامًا
|
ليبيا
|
أهلي طرابلس – ليبيا
|
انتهاء الإعارة والعودة إلى أهلي طرابلس
كانت هذه تفاصيل خبر مُحدث | جميع صفقات الرجاء البيضاوي في صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.