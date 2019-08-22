مُحدث | جميع صفقات الرجاء البيضاوي في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الموضوع جميع صفقات الفريق الأول لنادي الرجاء البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون” الذي حاز على ثقة الإدارة الخضراء بعد اقتحامه صراع المنافسة على لقب البطولة المغربية في الردهات الأخيرة من الموسم الماضي أمام الوداد البيضاوي.

الرجاء الملقب بـ “العالمي” افتتح صيفه باستعادة نجمه المخضرم “محسن متولي” من الدوري القطري، لكنه في نفس التوقيت قرر التفريط في هداف الدوري المحلي الموسم الماضي “محسن ياجور” للفريق حديث العهد في الدوري السعودي للمحترفين “ضمك” بسبب الإغراء المادي.

وركزت إدارة نادي الرجاء على الاحتفاظ بالمقابل المادي الذي كسبته جراء بيع ياجور لنادي ضمك، عن طريق التعاقد مع المهاجم الكونجولي “مالانجو” دون مقابل بعد انتهاء عقده مع عملاق الكونجو كينشاسا تي بي مازيمبي.

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كما نجح باتريس كارتيرون في استعارة مهاجم الزمالك المصري “حميد أحداد” حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم جميع الصفقات التي أجرتها إدارة الرجاء هذا الصيف مع تفاصيل كل صفقة، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة الخضراء خلال الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط الجرين إيجلز في سوق الانتقالات الصيفية، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق.

ملحوظة: الموضوع لا يضم المفاوضات بل الصفقات التي تمت بشكل رسمي فقط.

صفقات الرجاء في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية قادم من تفاصيل الصفقة فابريس نجوما – إرتكاز – 25 عامًا الكونجو الديمقراطية (كينشاسا) فيتا كلوب – الكونجو الديمقراطية 268 ألف دولار – عقد مدته 3 سنوات حميد أحداد – مهاجم متأخر – 24 عامًا المغرب الزمالك – مصر إعارة حتى يونيه 2020 بمبلغ 250 ألف دولار مع خيار الشراء بحوالي 550 ألف دولار عمر العرجون – وسط دفاع وظهير وجناح أيمن – 23 عامًا المغرب اتحاد طنجة – المغرب 170 ألف دولار – عقد مدته 3 سنوات بن مالانجو – قلب هجوم – 25 عامًا الكونجو الديمقراطية (كينشاسا) تي بي مازيمبي – الكونجو الديمقراطية انتقال حر – عقد مدته 3 سنوات محسن متولي – جناح أيمن وصانع ألعاب – 33 عامًا المغرب الأهلي – قطر انتقال حر – عقد مدته سنة واحدة ساليف كوليبالي – قلب دفاع – 31 عامًا مالي – انتقال مجاني – عقد مدته سنة واحدة نبيل جعدي – جناح أيمن – 23 عامًا المغرب / بلجيكا دينامو بوخارست – رومانيا انتقال حر حسن بوعين – جناح أيمن – 20 عامًا المغرب المغرب الفاسي – المغرب عودة من الإعارة

الراحلون عن الرجاء في صيف 2019