ميتشو يفتتح مسيرته مع الزمالك بحرب ذهنية مع الأهلي

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حرص المدرب الصربي “ميلوتين سريدويفيتش” على استفزاز جماهير الأهلي في مستهل مشواره مع نادي الزمالك، والذي أعلن توليه لمهمة المدير الفني الجديد للفريق خلفًا للمدرب السويسري “كريستيان جروس”.

وقال ميلوتين سريدويفيتش للصحف المصرية “الحلم أصبح حقيقة بتدريبي للزمالك، أقود فريق عظيم، كبير الكرة الأفريقية”.

ولا تزال قضية بطل القرن الأفريقي تشغل جمهور قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك” رغم مرور سنوات طويلة على تتويج الأهلي بهذا اللقب بقرار من الاتحاد الأفريقي.

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ودفع تركيز ميلوتين سريدويفيتش على تلك النقطة في أول تصريحاته، بعض عشاق الأهلي لترجمة التصريحات بأنه تَعمد واضح منه لاستفزازهم وبدء حرب ذهنية.

وتوجد اتهامات مستمرة من قبل الإعلام الزملكاوي بشراء الرئيس الأسبق للأهلي “صالح سليم” لقب بطل القرن من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في بداية الألفية الجديدة.

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وأضاف المعروف بـ ميتشو “أنا هنا من أجل العمل فقط، ولن ألتفت لأي شيء آخر، قالوا انني هربت من جنوب أفريقيا بسبب فضيحة جنسية، وبعدها أصدروا تصريحات غير صحيحة على لساني”.

واكتسب ميتشو خبرات أفريقية كبيرة على مدار السنوات الـ 20 الماضية، بتدريبه للثنائي الجنوب أفريقي “كيزر تشيفز وأولاندو بايرتس” بالإضافة لعملاق السودان “الهلال” وعملاق تنزانيا “يانج أفريكانز”، كما أشرف على تدريب منتخبي رواندا وأوغندا في الفترة من 2011 إلى 2017.

وتولى تدريب الزمالك على مدار شهري يوليو وأغسطس كل من “خالد جلال وطارق يحيى” بشكل مؤقت عقب انتهاء عقد كريستيان جروس.

وكان كريستيان جروس نجح في قيادة الزمالك لتحقيق أول لقب قاري منذ عام 2002 عندما هزم نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية على ملعب برج العرب في الاسكندرية بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1/1.

وسيتولى طارق يحيى منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد للزمالك، وسيضم الجهاز أيمن حافظ بعد استقالة حمادة أنور الراغب في التفرغ لانتخابات الزمالك.

في السياق ذاته، افتتح الزمالك مسيرته في دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019، بفوز عريض قوامه سبعة أهداف دون رد في ذهاب الدور التمهيدي أمام مضيفه “ديكيداها” الصومالي، وسيقود ميتشو الزمالك في مباراة الإياب على ملعب برج العرب في حضور 10 آلاف متفرج بعد غد السبت، الموافق 24 أغسطس الجاري.