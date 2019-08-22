رياضة | تفاصيل جديدة مثيرة للجدل في عقد "ميتشو" مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة مثيرة للجدل في عقد "ميتشو" مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو نادي الزمالك، التعاقد مع الصربي ميتشو لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا لخالد جلال، والذي رحل عقب خسارة لقب الدوري المصري.

وكشف المدير الفني الجديد لفريق الزمالك عن بند جديد في عقده مع القلعة البيضاء يمنعه من الحديث لوسائل الإعلام خلال تواجده مع نادي الزمالك.

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وأكد الصربي ميتشو في تصريحات صحفية، أن هناك بند متواجد في عقده يمنعه من الحديث لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من أجل الحديث لوسائل الإعلام، سواء تليفزيونية أو صحفية.

وكان ميتشو قد فسخ تعاقده مع فريق أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي ليتولى مهمة تدريب الزمالك.