رياضة | نجم برشلونة يحسم موقفه النهائي مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يحسم موقفه النهائي مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق برشلونة ومنتخب كرواتيا، موقفه النهائي مع البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن راكيتيتش قرر عدم الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، مؤكدا إنها رسالة كانت واضحة منذ طوال الصيف ، وبغض النظر عمن أبدى اهتمامًا به ، فقد ظل دائمًا يرغب في البقاء في برشلونة، حيث يواصل اللاعب بالتمسك بمواصلة مسيرته مع البلوجرانا بموجب عقده الذي يستمر مع الفريق حتى عام 2021.

واختتمت الصحيفة الإسبانية، أن فالفيردي، مدرب برشلونة يعتبر اللاعب أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق.