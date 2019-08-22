رياضة | منتخب الأثقال يطير إلى المغرب للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الأثقال يطير إلى المغرب للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافرت صباح اليوم الخميس بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال إلى المغرب ، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية.

وتضم البعثة 20 لاعبة ولاعبة، ومن المقرر انطلاق مسابقات رفع الاثقال 25 اغسطس الجاري وسط تفٱول الجميع بتحقيق العديد من الميداليات الذهبيه في كافة الأوزان.



ويجدر الإشارة ان منتخب مصر لرفع الأثقال يشارك ،بـ «20» لاعبا ولاعبة، عشر لاعبين في منافسات الرجال وهم: " أحمد سعد وزن ٦٧ك ، مصطفى وحيد٧٣ ك ، محمد ايهاب ٨١ ك، كريم كحله ٨٩ ك ، محمد سليم ٩٤ ك م ، رجب عبد الحى ١٠٢ ك ، جابر فرحان ، محمد هشام ١٠٩ ك ، عبد الرحمن محمد +109 ك ، أحمد عادل ٨٩ ك .



و اللاعبات المشاركات وهن: " هبة صالح ٤٩ ك ، بسمة عماد ٥٨ ك ، و كلا من إسراء السيد، نعمة سعيد ٦٤ ك) ، رانيا عزت ٧١ ك ، سارة سمير ٧٦ ك ، سمر حبشى ٨٩ ك، سلمى محمد حبشي ٨٩ ك ، حليمة عبد العظيم و شيماء خلف +89 ك.