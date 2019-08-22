رياضة | سان جيرمان يلقى الكرة في ملعب برشلونة من أجل الحصول على نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سان جيرمان يلقى الكرة في ملعب برشلونة من أجل الحصول على نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن إدارة نادي سان جيرمان لا توافق على مغادرة للبرازيلي نيمار دا سيلفا ضمن صفقات تبادلية مع برشلونة.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" نقلاً عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن إدارة ريال مدريد قدمت عرضًا ماديًا يقدر بـ100 مليون يورو بجانب ثلاثة لاعبين وهم الويلزي جاريث بيل والكولومبي جيمس رودريجيز والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلا أن العرض لم تُرحب به إدارة باريس.

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وتابعت الصحيفة نقلاً عن "ليكيب" أن مسؤولو النادي الباريسي لم توافقوا أيضًا على العرض المقدم من جانب نادي يوفنتوس من خلال تقديم الأرجنتيني باولو ديبالا ومبلغ مالي للحصول على نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة قدمت عرضًا جديدًا للنادي الباريسي من خلال الحصول على نيمار مقابل موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء في الصيف المقبل مقابل 150 مليون يورو إلا أن العرض قوبل بالرفض أيضًا.

نيمار أصبح غير مرحبًا به في التواجد ضمن صفوف نادي باريس سان جيرمان خاصة بعد رفع بعض الجماهير لافتات تنتقد فيها اللاعب خلال مباراة الجولة الأولى بالدوري الفرنسي أمام نيم.