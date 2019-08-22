رياضة | اليوم .. مباريات ودية لشبين والمنصورة وسوهاج استعداداً للمظاليم

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يقام في الرابعة من عصر اليوم الخميس عدد من المباريات الودية، لأندية دوري القسم الثاني، حيث سيلتقي جمهورية شبين مع منيا القمح بستاد المنوفية الرياضي.

كما سيخوض المنصورة مواجهة على ملعبه من كهرباء طلخا، ويحل الهلال ضيفاً على دمنهور، ويلعب الألومنيوم مع غارب، وسيراميكا مع الإنتاج، وديروط مع المقاولون، وكفر الشيخ مع مع مياة البحيرة.