رياضة | من يكون الـ46؟.. حكاية 45 مديرا فنيا للأهلي عبر تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من يكون الـ46؟.. حكاية 45 مديرا فنيا للأهلي عبر تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد ملف المدير الفني القادم للنادي الأهلي، هو الشغل الشاغل في الوقت الحالي لمجلس إدارة القلعة الحمراء، والتي تسعى للتعاقد مع مدير فني أجنبي مميز، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي مدرب الفريق السابق.

وكان الأهلي قد قرر الإطاحة بمارتن لاسارتي، في أعقاب الخسارة أمام بيراميدز بهدف في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، لتعلن إدارة النادي رحيله.

ملف المدرب الأجنبي شهد اقتراح عدة أسماء أصحاب جنسيات مختلفة، ولفت انتباه الجميع وجود بعض المدراس الجديدة التي لم تحظ بتدريب الأهلي مسبقًا أمثال المدرسة السويسرية والأرجنتينية.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مدربي الأهلي السابقين.

1- مصر 20 مدرب

2- انجلترا 6 مدربين

3- المانيا 4 مدربين

4- المجر 4 مدربين

5- البرتغال 3 مدربين

6- يوغسلافيا 2 مدربين

7- النمسا مدرب واحد

8- هولندا مدربين

9- اسبانيا مدرب واحد

10_فرنسا مدرب واحد

11_ أوروجواي مدرب واحد

وجاءت قائمة المدربين الـ"45"للأهلي السابقين كالتالي:

يتصدر فتحي مبروك الرقم القياسي لتولي قيادة فريق النادي الاهلى بخمس ولايات، و يليه فى الترتيب الرحالة البرتغالي مانويل جوزية بثلاث ولايات وولايتين لكل من محمود الجوهري و انور سلامة و حسام البدري.

جميل عثمان هو أول مدرب في تاريخ النادي الأهلي، بينما يعتبر الانجليزي مستر بوف أول مدرب أجنبي في تاريخ النادي الأهلي وكان في عام 1948.

المدربين الاجانب:

1- كورتيس بوث - انجلترا

2- فريتز - النمسا

3- تيتكوش - المجر

4- جون ماكبريد - انجلترا

5- بروشتتش - يوغسلافيا

6- هورفاتيك - يوغسلافيا

7- تاديتش - المجر

8- هيديكوتي المجر

9- كالوتشي المجر

10- دون ريفي- انجلترا

11- جيوف باتلر- انجلترا

12- ديتريتش فايتسا- المانيا

13- مايكل ايفرت- انجلترا

14- الان هاريس - انجلترا

15- راينر هولمان -المانيا

16- راينر تسوبيل - المانيا

17- ديكسي- المانيا

18- مانويل جوزية - البرتغال

19- جو بونفرير- هولندا

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20- توني اوليفيرا- البرتغال

21- خوان كارلوس جاريدو- اسبانيا

22_ جوزيه بيسيرو – البرتغال

23_ مارتن يول _ هولندا

24_ باتريس كارتيرون_ فرنسا

25_ مارتن لاسارتي_ أوروجواي

المدربين المصريين:

1- جميل عثمان

2- محمود مختار التتش

3- لبيب محمود

4- حسين الفار

5- محمد الجندي

6- مصطفي كامل منصور

7- فؤاد صدقي

8- احمد مكاوي

9- عبد العزيز همامي

10- محمد عبده صالح الوحش

11- فؤاد شعبان

12- محمود الجوهري

13- محمود السايس

14- طه اسماعيل

15- انور سلامة

16- فتحي مبروك

17- احمد ماهر

18- حسام البدري

19- عبد العزيز عبد الشافي

20- محمد يوسف

أكثر المدربين حصولا على البطولات فى تاريخ النادي:

1-مانويل جوزية برصيد 20 بطولة (6دوري - 2 كاس مصر 4 كاس السوبر المصري - 4 دوري ابطال افريقيا - 4 كاس السوبر الافريقي).

2_حسام البدري بــ9 بطولات( 3 بطولات للدوري- كأس مصر- 3 ألقاب للسوبر المصري_ دوري أبطال إفريقيا- السوبر الإفريقي).

3_ هيديكوتي برصيد 6 بطولات (5 دوري و 1 كاس مصر).

4_ راينر تسوبيل برصيد 5 بطولات ( 3 بطولات للدوري- لقبين للنسخة العربية).

5_ الان هاريس و راينر هولمان برصيد أربع بطولات.