رياضة | إف سي مصر يتعاقد مع مدافع المقاصة ومهاجم برازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يتعاقد مع مدافع المقاصة ومهاجم برازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر، تدعيم خطوطه، استعداداً للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ونجحت إدارة نادي مصر في الحصول على توقيع المدافع طه عادل، لاعب مصر المقاصة، لمدة موسمين.

Advertisements

وسبق لعادل الإنضمام لأندية وادي دجلة، والإسماعيلي، وبتروجت، قبل أن ينضم للفريق الفيومي مطلع الموسم الماضي.

كما حصل نادي مصر على توقيع المهاجم البرازيلي إيجور، لدعم الجانب الهجومي.

وسبق لنادي مصر ضم 11 لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وهم عصام ثروت، عبد الرحمن جندية، اسلام صالح، مصطفى كالوشا، كليف، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، عمر حبشي، صلاح أحمد أوتاكا، ومحمد جبر، وأبو النصر حلمي.