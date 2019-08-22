رياضة | ضياء السيد يرشح مدرب منتخب مصر السابق لتولي مهمة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء السيد يرشح مدرب منتخب مصر السابق لتولي مهمة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب أن المدرب الأمريكي بوب برادلي هو الأنسب لقيادة النادي الأهلي في الوقت الحالي.

وقال ضياء في تصريحات على أون سبورت إف إم ٩٣.٧ : " من وجهة نظري بوب بردلي هو المدرب الأنسب للأهلي في الفترة القادمة خلفاً لمارتن لاسارتي".

Advertisements

واكمل السيد: "لاعبي الأهلي يحتاجون للتطور لأنهم لم يتطورا منذ ما يقرب من عامين ومستواهم ثابت."

وتابع: "الأهلي يحتاج إلى مدرب يطور من أداء رمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالو، لأنهم لا زالوا يمتلكون الكثير، وبرادلي هو أول من استخدم محمد صلاح كمهاجم وقد نجح في ذلك وكان هداف المنتخب"

وانهى: "وقتها محمد أبو تريكة كان يجلس احتياطياً، كان مدرب الأحمال في جهاز برادلي يخصص تدريبات منفردة له ساهمت في عودة أساسيا واستكمال مسيرته".