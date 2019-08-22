انت الان تتابع برشلونة يبحث عن أول فوز في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعبو برشلونة خلال التدريبات

يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة مرة أخرى لتشكيلة فريق برشلونة، عندما يستضيف فريق ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويبحث برشلونة عن تحقيق أول انتصار له في الدوري أمام بيتيس، خاصة وأن الفريق تعرض للهزيمة بهدف نظيف أماما أتلتيك بلباو في المباراة الافتتاحية للموسم، ولكن الفريق يأمل أن يستعيد توازنه بعودة قائد الفريق ميسي.

وغاب ميسي عن فترة إعدادا ما قبل الموسم وأول مباراة بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة) ولكنه تدرب بشكل طبيعي أمس الأربعاء قبل عودته المحتملة في مباراة الأحد.

وتعرض المهاجمانن الآخران لويس سواريز وعثمان ديمبلي لإصابات أمام أتلتيك بلباو ولن يكونا جاهزين لمواجهة بيتيس، ولكن ميسي يمكنه أن يشكل ثنائيا خطيرا مع الفرنسي أنطوان جريزمان، أو ربما يشارك من مقاعد البدلاء.

ويأمل المدير الفني لبرشلونة فالفيردي أن يكون لجريزمان دور أكبر في مباراة الأحد عما ظهر به في مباراة أتلتيك بلباو، حيث اختفى تماما اللاعب الفرنسي في المباراة الافتتاحية.

وقال مدرب برشلونة :"إذا كان قريبا من منطقة الجزاء بإمكانه إنهاء الهجمة، يتحرك بشكل جيد، ولكن يجب أن تهيمن على المباراة لتجعل هذا يحدث".

وأضاف :"نتوقع الكثير من كل اللاعبين وعليه أن يتحسن في المباراة أكثر من ذلك".

وذاق بيتيس أيضا طعم الهزيمة في الجولة الافتتاحية، بعد خسارته 1 / 2 أمام بلد الوليد، الذي يحل ضيفا على ريال مدريد بعد غد السبت.

واستهل الريال، المنافس التقليدي لبرشلونة، مبارياته في الدوري بالفوز ويسعى للبناء على هذا في المباراة التي تقام على أرضه يوم السبت.

ورغم أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أعلن أنه يرغب في رحيل الويلزي جاريث بيل خلال فترة الإعداد، إلا أنه دفع به منذ البداية في مباراة الفريق الأخيرة أمام سلتا فيجو.

وإذا استطاع بيل، أغلى صفقة أبرمها النادي، أن يستمر بنفس الأداء الذي ظهر في المباراة التي فاز بها 3 / 1 على سلتا فيجو ، سيجد زيدان أن بيل يظل سلاحا هجوميا موجودا.

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وقال زيدان :"بيل سيبقى. كل شخص نملكه يساعدنا على التفكير بشكل إيجابي. جاريث، خامس رودريجيز، الجميع هنا سيدافعون عن قميص النادي بأفضل طريقة ممكنة".

وكان خاميس أيضا لاعبا حاول الريال بيعه في الصيف ولكن يبدو حاليا أن اللاعب الكولومبي سينتهي به المطاف في الريال.

ويأمل بلد الوليد، الذي يملكه حاليا البرازيلي رونالدو لاعب الريال السابق، في تحقيق مفاجأة أمام الريال.

وقال المدافع كيكو أوليفاس :"إذا كانوا في أفضل حالاتهم سيكون الأمر صعبا، ولكننا فزنا في بيتيس ولم يكن يرشحنا أحد".

وأضاف :"من الجيد التركيز على ما يتعين علينا فعله. نحن الفريق الذي نحن عليه، وإذا لم نركز على أنفسنا، لن يكون لدينا فرصة".

واستهل أتلتيكو مدريد موسمه بالفوز على خيتافي ويلتقي يوم الأحد مع فريق ليجانيس.

وكان لنجم فترة الانتقالات الصيفية جواو فيليكس لحظات لامعة في مباراته الأولى، ولكن المدرب دييجو سيميوني يعتقد أن هناك الكثير سيأتي من المهاجم البرتغالي.

وأوضح سيميوني :"أول مباراة في الدوري ليست سهلة. إنها معقدة".

وأضاف :" كفرد، فيليكس أظهر قوته ونتمنى أن تظهر هذه المواقف كثيرا. يجب أن يواصل التطور".

وفي بقية مباريات هذه الجولة يلتقي غرناطة مع إشبيليه، وليفانتي مع فياريال، وأوساسونا مع إيبار، وسلتا فيجو مع بلنسية، وخيتافي مع أتلتيك بلباو، وألافيس مع إسبانيول، وريال مايوركا مع ريال سوسيداد.