تقرير.. 5 لاعبين في انتظار إعادة التألق مع ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

جاء إعلان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بتعيين الصربي ميتشو لقيادة الفريق الأبيض لمنح فرصة جديدة للمشاركة بصورة منتظمة في الموسم الجديد.

ميتشو صاحب الـ49 عامًا سيكون عليه العديد من التحديات يأتي من أبرزهم استغلال جميع لاعبي الزمالك بالشكل الأمثل في ظل خوض الأبيض العديد من الاختبارات سواء المحلية أو القارية.

وقبل بداية الموسم سيكون عدد من لاعبي الزمالك في انتظار الفرصة لكي يصبحوا أحد الأعمدة الأساسية داخل الفريق خاصة بعد الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي في الصيف الحالي مما سيشكل منافسة حقيقة للحصول على فرصة المشاركة.

- ثنائي الوسط

استطاع محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق الزمالك أن يكون أحد الأعمدة الأساسية في الفريق منذ قدومه من فريق سموحة في سوق انتقالات يناير 2018.

صاحب الـ29 عامًا حجز مقعدًا أساسيًا بجوار طارق حامد إلا ومع قدوم السويسري كريستيان جروس لتولي القيادة الفنية بالفريق الأبيض وبدأ لاعب الإسماعيلي في الخروج عن المشاركة.

جروس بدأ الاعتماد على ثنائي الوسط طارق حامد ومعه الدولي التونسي فرجاني ساسي ليشارك عبد العزيز خلال الموسم الماضي في 21 مباراة فقط في جميع المسابقات بواقع (19 مباراة في الدوري ومباراتين في الكأس).

لاعب آخر يحاول الحصول على فرصة المشاركة وهو محمد حسن القادم من صفوف فريق وادي دجلة في الصيف الماضي حيث لم يحصل صاحب الـ25 عامًا على فرصة المشاركة خلال فترة ولاية جروس بعدما خاض مباراتين فقط في الدوري ولقاء في الكأس.

- فرصة جديدة

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يُعد أيمن حفني أحد أبرز المساهمين في حصول الزمالك على لقب الدوري في موسم (2014 -2015) وهو الأخير للأبيض حيث شارك في 32 مباراة سجل من خلالها أربعة أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

ومنذ ذلك الموسم وبدأ حفني في الابتعاد عن المشاركة بصورة منتظمة نظرًا للإصابات التي تعرض لها في المواسم الماضية.

صاحب الـ33 عامًا لم يخض سوى 10 مباريات في الموسم الماضي ليسجل هدفًا ويصنع هدفين.

في المقابل، يبحث محمد عنتر جناح فريق الزمالك عن فرصة حقيقية للمشاركة نظرًا للمباريات القليلة التي خاضها في الموسم الماضي.

عنتر القادم من فريق الأسيوطي في يناير 2018 لم يشارك سوى في تسع مباريات بالموسم الماضي سجل من خلالها هدفًا في مسابقة الدوري.

وبالتأكيد سيكون عنتر أمام منافسة قوية نظرًا لتواجد أكثر من لاعب في مركزه بداية من الثلاثي القادم في الصيف المغربي الدولي أشرف بنشرقي وكريم بامبو وإمام عاشور بجانب أحمد سيد "زيزو".

- بوطيب ومطاردة الإصابات

عانى المغربي الدولي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك من شبح الإصابات منذ قدومه من فريق مالاطيا سبور التركي في يناير الماضي.

صاحب الـ32 عامًا خاض 11 مباراة في مسابقة الدوري استطاع من خلالهم أن يسجل أربعة أهداف ويصنع تمريرة واحدة إلا أن هذا لم يمنعه من فرصة الالتحاق بالمنتخب المغربي للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت مؤخرًا في مصر.

وأصبح أمام المهاجم المغربي فرصة جديدة من أجل المشاركة مع المدرب الصربي خاصة أن إدارة الزمالك لم تدعم الخط الهجومي ليصبح بوطيب في منافسة مع الثنائي عمر السعيد والعائد من الإعارة مصطفى محمد.