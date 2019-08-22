تعرّف على منافسات بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية اليوم

تخوض بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب 2019، منافسات 9 ألعاب اليوم الخميس.

حيث يخوض منتخب الريشة الطائرة رجال وسيدات التصفيات في الساعة التاسعة صباحًا، ويلعب منتخب السلة سيدات مباراة التصفيات في الساعة الرابعة عصرًا، ويلعب من منتخب الملاكمة كل من مصطفى قمصان في وزن 60 كجم، وأحمد عبدالمنعم وزن 75 كجم، ومحمد حمدي هيكل وزن 69 كجم، ويخوض منتخب الفروسية الدورة الثانية في منافسات الفردي، في حين يخوض نهائي الفرق في الساعة الخامسة عصرًا، ويخوض منتخب التجديف في الساعة التاسعة صباحًا منافسات الدور النهائي.

ويخوض محمد قوطة وعبدالخالق البنا وسارة بركة ودارين

حجازي سباق نهائي 500م.

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ويلعب كل من عبدالرحمن عبدالحميد ومحمد الأكرادي نهائي منافسات البلياردو فردي رجال، ويلعب منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات في دور ربع النهائي في الساعة العاشرة صباحًا، في حين يخوض منتخب التايكوندو الدور النهائي، حيث تلعب ميسون إيهاب نهائي وزن 73 كجم، وتلعب منة عبدالعال نهائي وزن + 73، ويلعب معاذ نبيل نهائي وزن 54 كجم، ومحمد منصور نهائي وزن 58 كجم، في حين يخوض عبدالرحمن أبو نهائي وزن 68 كجم.. وفي منافسات السباحة

التي ستنطلق في العاشرة صباحًا يخوض كل من ياسمين الشماع ومروان القماش وياسمين حسان هاني مورو منافسات نهائي 200 متر حرة.

في حين يخوض كل من محمد عيسوي ويوسف القماش وسارة سليمان نهائي 100م صدر، ويخوض عبدالرحمن سامح وعلي خلف وفريدة عثمان وفريدة سمرة منافسات نهائي 50م فراشة. ويخوض كل من أحمد سالم وياسين الشماع ولجين عبداللطيف نهائي سباق 400 متر متنوع، ويخوض كل من محمد سامي وفريدة أيمن وفريدة عثمان منافسات نهائي 100م متنوع مختلط، قبل أن تختتم منافسات اليوم كل من هانيه مورو وياسمين حسان ونور ضياء ولجين عبداللطيف نهائي سباق 200م حرة.

يذكر أن بعثة مصر احتفظت بصدارة الترتيب بعدما رفعت رصيدها إلى 30 ميدالية متنوعة حتى نهاية منافسات أمس، بواقع 8 ذهبيات، و12 فضية، و10 برونزيات.