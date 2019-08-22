رياضة | مدرب الزمالك يقترب من خلافة "لاسارتي" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك يقترب من خلافة "لاسارتي" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، من تولي المهمة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي رحل عن القلعة الحمراء عقب الخروج من بطولة كأس مصر.

ويلقى جروس قبولا كبيرا لدى أعضاء لجنة التخطيط ومسئولي الأهلي، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الزمالك والفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

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ووضعت لجنة التخطيط 3 مدربين فى مقدمة التفاوض معهم، والمفاضلة بينهم، وهم الأوروجويانى دانيال كارينيو، والبرتغالى جوزيه جوميز، والسويسرى كرستيان جروس.

وكان الأهلي قد عرض عليه أكثر من مدرب في مقدمتهم الأرجنتينى سانتياجو سولارى، والبرازيلى باولو إيتورى، والكرواتى زوران ماميتش، ولكن المقابل المادي وعوامل أخرى حالت دون وجودهم في القائمة النهائية.

ويعد جروس في الوقت الحالي الأقرب لتدريب المارد الأحمر وخلافة لاسارتي.