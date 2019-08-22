رياضة | أحمد عفيفي يشرح تفاصيل مسابقة تركي آل الشيخ للجماهير للفوز بسيارة موديل 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عفيفي يشرح تفاصيل مسابقة تركي آل الشيخ للجماهير للفوز بسيارة موديل 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد عفيفي المتحدث الإعلامي السابق لنادي بيراميدز، على شرح تفاصيل مسابقة المستشار تركي آل الشيخ الجديدة للفوز بسيارة موديل 2019.

وقام عفيفي بنشر فيديو له عبر صفتحه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق قائلا:" فرصة ذهبية للجماهير للفوز بسيارة موديل 2019 عن طريق صفحة المستشار تركي آل الشيخ عبر "فيس بوك".

وتابع عفيفي:" للفوز بالسيارة قم بالدخول على الصفحة وإتباع التعليمات بعمل لايك وشير للبوست المثبت، ثم توقع نتيجة مباراة ألميريا وراسينج في الجولة الثانية لدوري الدرجة الثاني الإسباني".

الجدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ هو مالك نادي ألميريا الإسباني.