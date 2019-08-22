رياضة | تعرف على موعد عودة على معلول من تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد عودة على معلول من تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي من تونس اليوم الخميس بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها، عقب انتهاء مباراة بيراميدز فى الكأس، والتي استغلها اللاعب للسفر لمسقط رأسه تونس لقضائها مع أسرته.

واستبعد محمد يوسف معلول من حساباته فى مواجهة أطلع برة بطل جنوب السودان والمقرر اقامتها غداً الجمعة على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تأتى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال افريقيا بعد فوز الفريق الأحمر ذهاباً برباعية نظيفة.