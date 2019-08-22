شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تغادر إلى دورة الألعاب الأفريقية في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة منتخب مصر لرفع الاثقال القاهرة، الخميس، متوجهة إلى المغرب، للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية 2019، وتضم البعثة 20 لاعبا ولاعبة، ومن المقرر انطلاق مسابقات رفع الأثقال يوم 25 أغسطس الجاري.

أكد الكابتن محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي، أن الطموح لدى البعثة كبير في رفع علم مصر في معظم المنافسات والأوزان.

ويضم منتخب مصر لرفع الأثقال 20 لاعبا: 10 في منافسات الرجال وهم «أحمد سعد وزن ٦٧ ك، مصطفى وحيد ٧٣ ك، محمد إيهاب ٨١ ك، كريم كحله ٨٩ ك، محمد سليم ٩٤ ك، رجب عبدالحي ١٠٢ ك، جابر فرحان، محمد هشام ١٠٩ ك، عبدالرحمن محمد +109 ك، أحمد عادل ٨٩ ك»، و10 لاعبات هن: «هبة صالح ٤٩ ك، بسمة عماد ٥٨ ك، وكل من إسراء السيد، نعمة سعيد ٦٤ ك، رانيا عزت ٧١ ك، سارة سمير ٧٦ ك، سمر حبشى ٨٩ ك، سلمى محمد حبشي ٨٩ ك، حليمة عبدالعظيم وشيماء خلف +89 ك».