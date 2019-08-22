شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بوطيب يتوجه إلى فرنسا لاستكمال علاجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر اللاعب المغربي خالد بوطيب، مهاجم نادي الزمالك، القاهرة، الخميس، متوجها إلى فرنسا لاستكمال علاجه، مستغلا فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من الجهاز الفني السابق بقيادة طارق يحيى.

قال اللاعب قبيل سفره إنه مازال يشعر ببعض الآلام الخفيفة في الركبة، ما دفعه للتوجه إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع فريقه تحت قيادة المدير الفني الجديد الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو».