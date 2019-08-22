شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة اتحاد الكرة تبدأ عملها باجتماع مع مدير التطوير بـ«فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، مهام عملها، مساء الأربعاء، بالاجتماع مع فيرون أومبا، مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن منطقتي أفريقيا والكاريبي.

حضر الاجتماع الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد عبدالله والدكتور سحر عبدالحق، عضوا اللجنة، فيما تعذر حضور الكابتن محمد فضل لسفره.

ومن المقرر أن تلتقي اللجنة، السبت المقبل، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتعقد بعده أولى اجتماعاتها، يعقبه مؤتمر صحفي يتحدد موعده، الخميس.