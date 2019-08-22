شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يجتمع بثلاثي الزمالك لتعديل عقودهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ثلاثى الفريق طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، بعقد جلسة معهم خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تعديل عقودهم، التى وعدهم بها المجلس لمنعهم من الرحيل أو التفكير فى العروض التى يتلقونها فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية التى تنتهى بنهاية أغسطس.

حيث كان من المقرر أن يتم تعديل عقود ثلاثى الفريق عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى، إلا أن الانشغال بملف المدير الفنى الجديد، عطل تلك الجلسة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن نجحت الإدارة فى التعاقد مع الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" ليصبح مديرًا فنيًا للفريق.