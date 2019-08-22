شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلن موعد عودة الوافد الجديد من معسكر منتخب غينيا بيساو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الغيني بيكيتى سيلفا، الوافد الجديد للنادي الإسماعيلي، من بلاده فى 10 سبتمبر المقبل، استعدادا للمشاركة بمباراة الدراويش ضد الأهلى الليبى المقرر لها 13 سبتمبر، فى أولى لقاءات الفريق ببطولة كأس محمد السادس البطولة العربية للاندية الأبطال.

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وكان الإسماعيلى تلقى خطابا رسميا يفيد بطلب منتخب غينيا بيساو استدعاء الوافد الجديد للفريق بيكيتى سيلفا، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

وانضم الغينى بيكيتى للاسماعيلي قادما من الشعلة السعودى فى الميركاتو الصيفي الحالى عقب تألقه بشكل لافت مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى اقيمت على أرض مصر.