شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلن موعد عودة الوافد الجديد من معسكر منتخب غينيا بيساو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعود الغيني بيكيتى سيلفا، الوافد الجديد للنادي الإسماعيلي، من بلاده فى 10 سبتمبر المقبل، استعدادا للمشاركة بمباراة الدراويش ضد الأهلى الليبى المقرر لها 13 سبتمبر، فى أولى لقاءات الفريق ببطولة كأس محمد السادس البطولة العربية للاندية الأبطال.
وكان الإسماعيلى تلقى خطابا رسميا يفيد بطلب منتخب غينيا بيساو استدعاء الوافد الجديد للفريق بيكيتى سيلفا، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.
وانضم الغينى بيكيتى للاسماعيلي قادما من الشعلة السعودى فى الميركاتو الصيفي الحالى عقب تألقه بشكل لافت مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى اقيمت على أرض مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يعلن موعد عودة الوافد الجديد من معسكر منتخب غينيا بيساو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.