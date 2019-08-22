شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى يطلبون الاجتماع بالخطيب لمناقشة مرحلة ما بعد لاسارتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يكثف محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلى، والذي تولى المسئولية بعد إقالة المدرب الأورجوياني جلساته مع اللاعبين الكبار وكباتن الفريق، بعد الهزة الكبيرة التي تعرض لها النادي عقب الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر من دور الـ16 .
وطلب لاعبو الأهلى فور إقالة لاسارتي وجهازه الأجنبي مقابلة محمود الخطيب، رئيس النادى، لشرح تصورهم بخصوص المرحلة المقبلة بعد إخفاق الفريق فى بطولة الكأس، ،ويرغب لاعبو الأهلى فى شرح تفاصيل وكواليس الفترة الماضية وأسباب تراجع نتائج الفريق فى الموسم المنقضى ووضع روشتة عودة الفريق لمساره الصحيح من وجهة نظرهم.
وأكد لاعبو الأهلي خلال أحاديثهم سوياً أن مارتن لاسارتي ارتكب أخطاء فنية فادحة خلال فترة توليه المسئولية وأبرزها ابعاده اللاعبين الكبار من الصورة عن قصد ولم يمنحهم أي دور وهو ما أثر بشكل سلبي على مردودهم ومسيرة الفريق بشكل عام، من جانبه أكد محمد يوسف أن الفترة المقبلة ستشهد تعامل مختلف، واعداً اللاعبين بنقل وجهة نظرهم كاملة لإدارة النادي لإتخاذ القرارات التي من شأنها عودة الفريق للمسار الصحيح
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