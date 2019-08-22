شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تجتمع بمندوب الفيفا لبحث "خارطة الطريق"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا مع مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، باتحاد الكرة، لمناقشة خريطة الطريق خلال الفترة المقبلة.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، والدكتور جمال محمد على نائبا، وعضوية محمد فضل، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الخماسية اجتماعا بمسئولى وزارة الرياضة السبت المقبل بمقر الوزارة.