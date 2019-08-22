بالفيديو... مرتضى منصور: قناة الزمالك تنطلق من استوديوهات "DMC"

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن القناة الخاصة بالقلعة البيضاء ستنطلق من استوديوهات قناة "DMC". وأضاف رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الرياضي خالد الغندور ببرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، أنه سيتسلم الاستوديو غدا، والذي تبلغ مساحته 420 مترا. على قناة المحور، أنه سيتسلم الاستوديو غدا، والذي تبلغ مساحته 420 مترا. وأوضح أن القناة من المقرر أن تنطلق مع بداية بطولة الدوري، ووجه الشكر لمسئولي شركة إعلام المصريين والمنتج تامر مرسي، كما وجه الشكر لقناة المحور والدكتور حسن راتب على الفترة التي قضاها برنامج "الزمالك اليوم" على شاشة القناة، وشكر أيضا محمد إسماعيل مالك قناة الحدث اليوم، وسعيد حساسين مالك قناة الرافدين. الشكر لمسئولي شركة إعلام المصريين والمنتج تامر مرسي، كما وجه الشكر لقناة المحور والدكتور حسن راتب على الفترة التي قضاها برنامج "الزمالك اليوم" على شاشة القناة، وشكر أيضا محمد إسماعيل مالك قناة الحدث اليوم، وسعيد حساسين مالك قناة الرافدين. شاهد الفيديو..

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