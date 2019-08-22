رياضة | باريس يقدم شروط تعجيزية للتخلي عن نيمار لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يقدم شروط تعجيزية للتخلي عن نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكشفت شبكة "ESPN" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى أرسل عرض لضم نيمار من باريس على سبيل الإعارة مقابل 40 مليون يورو مع وجود خيار الشراء الإلزامى بعد نهاية الإعارة مقابل 150 مليون يورو أى أن الصفقة ستكلف خزينة البلوجرانا 190 مليون يورو وذلك رفضه باريس.

وأشارت الشبكة من مصدر أن عرض برشلونة لم يتجاوز ال 170 مليون يورو بل إشترط الحصول على خدمات اللاعب إعارة لمدة عامين مع خيار الشراء الإلزامى.