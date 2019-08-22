رياضة | خبر سار لجماهير برشلونة قبل مواجهة ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير برشلونة قبل مواجهة ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني لأول مرة في تدريبات برشلونة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مرحلة ما قبل الموسم.

ووفقًا لصحيفة ‘‘سبورت‘‘ الكاتالونية ، تدرب ميسي مع زملائه في الفريق في الجلسة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء ، وهو التدريب الأول له مع المجموعة بأكملها منذ أن أُصيب في 5 أغسطس الماضي.

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وبموجب أوامر مدرب البارسا إرنستو فالفيردي ، عمل ليو ميسي مع زملائه في الدورة التدريبية بعد ظهر اليوم ، ولم يظهر اللاعب أي إزعاج ، بعد العمل المكثف من أجل الشفاء الفردي.

ويرى ليو ميسي النور بالفعل في نهاية النفق وقد بدأ المرحلة الأخيرة من شفائه ، الآن يحتاج فقط لتلقي التصريح الطبي وإتاحة الفرصة لإرنستو فالفيردي للاعتماد عليه ضد ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في الأسبوع الثاني بالليجا ، ومع ذلك ، لم يطمئن فالفيردي بعد على ظهور الليو ضد بيتيس.

كما شهد مران برشلونة بعد ظهر اليوم لاعبي برشلونة ب ، إيناكي بينا وتشومي وكارليس بيريز وأبيل رويز.