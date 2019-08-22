شكرا لقرائتكم انتهاء اجازة على معلول ويوسف يستبعده من مواجهة اطلع بره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي من تونس اليوم الخميس بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها، عقب انتهاء مباراة بيراميدز فى الكأس، والتي استغلها اللاعب للسفر لمسقط رأسه تونس لقضائها مع أسرته.

واستبعد محمد يوسف معلول من حساباته فى مواجهة أطلع برة بطل جنوب السودان والمقرر اقامتها غداً الجمعة على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تأتى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال افريقيا بعد فوز الفريق الأحمر ذهاباً برباعية نظيفة.