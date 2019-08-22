شكرا لقرائتكم انتهاء اجازة على معلول ويوسف يستبعده من مواجهة اطلع بره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعود التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي من تونس اليوم الخميس بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها، عقب انتهاء مباراة بيراميدز فى الكأس، والتي استغلها اللاعب للسفر لمسقط رأسه تونس لقضائها مع أسرته.
واستبعد محمد يوسف معلول من حساباته فى مواجهة أطلع برة بطل جنوب السودان والمقرر اقامتها غداً الجمعة على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تأتى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال افريقيا بعد فوز الفريق الأحمر ذهاباً برباعية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء اجازة على معلول ويوسف يستبعده من مواجهة اطلع بره... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.