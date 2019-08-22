شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتسلم موافقة رسمية من الفيفا على اعتماد مباراتين وديتين للمنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم اتحاد الكرة، موافقة رسمية من الفيفا على اعتماد المباراتين الوديتين للمنتخب الأولمبى أمام نظيره السعودية يومىّ 7 و10 سبتمبر المقبل ضمن الأجندة الدولية.

واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر المقبل خلال الاجتماع الذي عقده ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع شوقي غريب المدير الفني للفريق.

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وصرح أسامة إسماعيل مدير الإعلام بالاتحاد أن المنتخب الأولمبي سوف يواجه نظيره السعودي يومي 7 و 10 سبتمبر في مباراتين تم اعتمادهما دوليا وتقاما داخل مصر ، ويتم المفاضلة حاليا في إقامة كل منها خارج القاهرة بين ستادات الإسماعيلية والسويس والأسكندرية.

يذكر أن معسكر المنتخب الأولمبي المصري يأتي في إطار برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل وتعد في الوقت نفسه المؤهلة للدورة الأولمبية.