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كيلور نافاس يطلب الرحيل عن ريال مدريد
الخميس 22 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
ذكرت صحيفة ماركا المقربة من نادي ريال مدريد الإسباني أن كيلور نافاس حارس مرمى النادي الملكي قد قدم طلباً للرحيل عن أسوار "سانتياجو بيرنابيو".
وأوضحت الصحيفة المدريدية عبر موقعها الإلكتروني أن مسؤولي ريال مدريد يدركون رغبة نافاس في المغادرة، ويبحثون بالفعل عن خليفة له، وأنهم يحبذون التعاقد مع حارس مرمى يتمتع بخبرات كبيرة.
وذكرت الصحيفة ان "الميرينجي" يبحث عن حارس بديل لمدة موسم واحد، إلى حين عودة الحارس أندري لونين من الإعارة، إذ أنه يلعب حاليا في صفوف نادي بلد الوليد الإسباني.
ويتمتع نافاس باهتمام بالغ من باريس سان جرمان، خاصة بعد رحيل حارسه المخضرم بوفون، لكن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي يفضل ضم جيانلويجي دوناروما حارس ميلان بدلًا من كيلور.
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