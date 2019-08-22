شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يعود للتدريب على فترتين في معسكر 6 اكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم الخميس فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر للتدريب على فترتين فى تمام السابعة صباحاً والرابعة والنصف عصراً فى معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر لرفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين . وينهى الاسماعيلى معسكره المغلق بأكتوبر السبت المقبل بمواجهة انبى ودياً ، ويستعد الدراويش لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل Advertisements وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب. وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

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