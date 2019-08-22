شكرا لقرائتكم صبري المنياوي: الاسماعيلي سيظهر بشكل مختلف خلا الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى أن الفريق سيظهر بشكل مختلف تماما عن منافسات الموسم الماضى
وأضاف المنياوى فى تصريحات خاصة:”تم إبرام التعاقد مع أكثر من لاعب على قدر كبير من الكفاءة من بينهم همام طارق ومحمد حمدى زكى واحمد مدبولى وبيكيتى سيلفا ومحمود دونجا وخليل نيمار اراهم لاعبين كبار ، سيحدثو إضافة فنية كبيرة للفريق فى الجانب الأمامى .
وواصل :”إبراهيم أبواليزيد سيكون له شأن كبير فى الخط الخلفى ،فهو لاعب مميز وقادر على إعادة الاتزان للخط الدفاعى للفريق فى الموسم الجديد” .
وأكمل حديثه قائلا :”جماهير الإسماعيلى هى الدافع الأول لتحقيق أفضل النتائج وننتظر مساندتهم من أجل العودة لمسارنا الطبيعى"
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